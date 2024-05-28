В Сумской области задержали инструктора автошколы, который помогал "решить вопрос с правами"

Оперативники Сумского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции установили причастность работника одной из автошкол Сумщины к незаконным сделкам. Об этом говорится на фейсбук-странице Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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Оказалось, что специалист по подготовке водителей предлагал слушателям курса по вождению свою помощь в сдаче практического экзамена в территориальном сервисном центре. Инструктор за деньги обещал повлиять на якобы знакомых должностных лиц ТСЦ для получения положительной оценки при сдаче экзамена.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения денег. Сейчас следователи полиции Сумщины объявили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За содеянное предусматривается наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Сервисные центры МВД напоминают, единственный законный способ получить водительское удостоверение - это самостоятельно сдать экзамены в сервисном центре МВД.

Лицам, желающим стать водителями, нужно:

подготовиться к теоретическому экзамену самостоятельно или в автошколе;

сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД;

пройти обучение и сдать внутренний практический экзамен в автошколе;

сдать практический экзамен в сервисном центре МВД;

получить водительское удостоверение.

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