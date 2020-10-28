Инструктор, проводящий частные занятия по вождению автомобилей, рассказал, что его бесит в этой работе.

На Youtube-канале LUKI можно найти много видео, в которых люди разных профессий расскажут о своей работе. На этот раз был снят сюжет об автоинструкторе Олеге Смоленцеве. Он рассказал много забавных историй об обучении вождению авто.

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Закрыть глаза при перестроении? Плакать после сложного разворота? Бросить руль от испуга? Нет, это не анекдот про тещу, а будни автоинструктора. Хотите знать больше: смотрите видео.