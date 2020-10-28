Інструктор, який проводить приватні заняття з водіння автомобілів, розповів, що його бісить у цій роботі.

На Youtube-каналі LUKI можна знайти багато відео, у яких люди різних професій розповідать про свою роботу. На цей раз було знято сюжет про автоінструктора Олега Смоленцева. Він розповів багато кумедних історій про навчання водінню авто.

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Закрити очі при перестроюванні? Плакати після складного розвороту? Кинути кермо від переляку? Ні, це не анекдот про тещу, а будні автоінструктора. Хочете знати більше: дивіться відео.