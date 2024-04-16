В Киеве мужчина пытался сдать теоретический экзамен вместо друга. Сотрудник сервисного центра МВД заблаговременно обнаружил аферу.

В один из сервисных центров МВД в г. Киеве пришел мужчина сдавать теоретический экзамен на знание ПДД. Но в ходе идентификации личности администратор кроме физического паспорта попросил открыть приложение Дія. Мужчина начал заметно нервничать, а потом признался в афере представителям полиции, прибывшим в сервисный центр.

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Как оказалось, два друга договорились, что один сдаст теоретический экзамен вместо другого. Имея сходство во внешности, мужчины обменялись паспортами, взяли талон е-записи онлайн и оформили медицинскую справку. До экзамена дело не дошло благодаря бдительности администратора сервисного центра МВД.

В МВД считают, что за такую "помощь" другу и использование чужих документов предусмотрена уголовная ответственность.

Главный сервисный центр МВД напоминает, единственный легальный способ получения водительского удостоверения - сдать теоретический и практический экзамены в сервисных центрах МВД лично, используя исключительно свои знания и навыки.

Чтобы подготовиться к теоретическому экзамену, необходимо изучить теорию и правила дорожного движения. Проверить знания можно используя тренировочные тесты. Чтобы подготовиться к практическому экзамену по вождению нужно пройти обучение в автошколе. Также можно ознакомиться с картами маршрутов выбранного сервисного центра МВД для проверки навыков управления транспортным средством.