У Києві чоловік намагався скласти теоретичний іспит замість друга. Співробітник сервісного центру МВС завчасно виявив аферу.

До одного з сервісних центрів МВС у м. Києві прийшов чоловік складати теоретичний іспит на знання ПДР. Але в ході ідентифікації особи адміністратор окрім фізичного паспорта попросив відкрити застосунок Дія. Чоловік почав помітно нервувати, а потім зізнався в афері представникам поліції, що прибули до сервісного центру.

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Як виявилося, два друга домовилися, що один складе теоретичний іспит замість іншого. Маючи схожість у зовнішності, чоловіки обмінялися паспортами, взяли талон е-запису онлайн та оформили медичну довідку. До іспиту справа не дійшла завдяки пильності адміністратора сервісного центру МВС.

В МВС вважають, що за таку «допомогу» другу та використання чужих документів передбачена кримінальна відповідальність.

Головний сервісний центр МВС нагадує, єдиний легальний спосіб отримання посвідчення водія — скласти теоретичний і практичний іспити в сервісних центрах МВС особисто, використовуючи виключно свої знання та навички.

Щоб підготуватися до теоретичного іспиту, необхідно вивчити теорію та правила дорожнього руху. Перевірити знання можна використовуючи тренувальні тести. Щоб підготуватися до практичного іспиту з водіння потрібно пройти навчання в автошколі. Також можна ознайомитися з картами маршрутів обраного сервісного центру МВС для перевірки навичок керування транспортним засобом.