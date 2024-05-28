Ну Сумщині затримали інструктора автошколи, який допомагав "вирішити питання з правами"

Оперативники Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили причетність працівника однієї з автошкіл Сумщини до незаконних оборудок. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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Виявилось, що спеціаліст з підготовки водіїв пропонував слухачам курсу з водіння свою допомогу у складанні практичного іспиту у територіальному сервісному центрі. Інструктор за гроші обіцяв вплинути на нібито знайомих посадових осіб ТСЦ для отримання позитивної оцінки при здачі екзамену.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Наразі слідчі поліції Сумщини оголосили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Сервісні центри МВС нагадують, єдиний законний спосіб отримати посвідчення водія — це самостійно скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Особам, які бажають стати водіями, потрібно:

підготуватися до теоретичного іспиту самостійно або в автошколі;

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС;

пройти навчання та скласти внутрішній практичний іспит в автошколі;

скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС;

отримати посвідчення водія.

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