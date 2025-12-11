Фальшивое водительское удостоверение продали за 23 000 гривен

В декабре 2025 года в Главный сервисный центр МВД обратилась гражданка с запросом, почему полученное ею по почте водительское удостоверение не отображается в государственных реестрах и в электронных сервисах. Во время проверки выяснилось, что документ является подделкой, а женщина стала жертвой мошенников, оплатив 23 000 грн за фальсифицированное удостоверение.

Этот случай демонстрирует рост количества мошеннических схем, использующих фейковые страницы в соцсетях и имитирующих деятельность сервисных центров МВД, предлагая оформление документов без обучения и экзаменов.

Как работала схема

Женщина нашла в Facebook страницу, выдававшую себя за один из сервисных центров МВД в Киеве. В переписке мошенники пообещали оформление водительского удостоверения без посещения учреждения и без сдачи экзаменов. Она согласилась и перечислила 23 000 грн единовременным платежом на реквизиты, которые не принадлежали ни одному государственному учреждению.

Документ поступил наложенным платежом через почтового оператора. Заявительница не проверила реквизиты, а также не обратила внимание, что сервисные центры МВД не присылают первые удостоверения по почте.

Во время общения с сотрудницей ГСЦ МВД стало очевидно, что заявительница никогда не проходила ни обучение в автошколе, ни обязательных экзаменов. Специалист сервисного центра МВД попросила прислать фото документа - на нем были заметны очевидные признаки подделки.

Почему подделку разоблачили не сразу

Одним из указаний стало то, что мошенники уверяли заявительницу в 30-летнем сроке действия документа. Это противоречит законодательству: водительское удостоверение, выдано впервые, действует только 2 года.

На поддельном "документе" был указан именно короткий срок действия, что не совпадало с обещаниями мошенников и подтвердило фальсификацию. Также удостоверение не отображалось в приложении Дія и в Кабинете водителя, что является стандартным признаком неофициального происхождения новых документов.

Почему количество мошенничеств растет

По информации сервисных центров МВД, подобные случаи становятся все более частыми. Мошенники активно пользуются социальными сетями, где создают страницы с логотипами и названиями реальных сервисных центров. Они размещают рекламу, предлагают оформление удостоверений без обучения и экзаменов и обещают "гарантированный результат".

Способствует росту мошенничества и подход сервисных центров МВД относительно законного получения водительских удостоверений. По официальным данным Главного сервисного центра МВД около 80% кандидатов в водители не могут сдать экзамены с первой попытки. Это свидетельствует о чрезмерной сложности экзаменационного процесса и создает большие коррупционные риски и побуждает развитию мошеннических схем.

Для граждан такие предложения становятся ловушкой: кроме финансовых потерь, они рискуют получить уголовную ответственность за использование поддельных документов.

Что нужно знать, чтобы защитить себя

Водительское удостоверение выдается исключительно после прохождения обучения в аккредитованной автошколе и успешной сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. Документ, изготовлен официально, автоматически отображается в Дии и в Кабинете водителя.

Сервисные центры МВД не присылают первое водительское удостоверение по почте и не оформляют документов без личного присутствия.