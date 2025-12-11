Фальшиве посвідчення водія продали за 23 000 гривень

У грудні 2025 року до Головного сервісного центру МВС звернулася громадянка із запитом, чому отримане нею поштою посвідчення водія не відображається в державних реєстрах і в електронних сервісах. Під час перевірки з’ясувалося, що документ є підробкою, а жінка стала жертвою шахраїв, сплативши 23 000 грн за фальсифіковане посвідчення.

Цей випадок демонструє зростання кількості шахрайських схем, що використовують фейкові сторінки у соцмережах та імітують діяльність сервісних центрів МВС, пропонуючи оформлення документів без навчання та іспитів.

Як працювала схема

Жінка знайшла у Facebook сторінку, що видавала себе за один із сервісних центрів МВС у Києві. У листуванні шахраї пообіцяли оформлення посвідчення водія без відвідування установи та без складання іспитів. Вона погодилася та перерахувала 23 000 грн одноразовим платежем на реквізити, які не належали жодній державній установі.

Документ надійшов накладеним платежем через поштового оператора. Заявниця не перевірила реквізити, а також не звернула увагу, що сервісні центри МВС не надсилають перші посвідчення поштою.

Під час спілкування зі співробітницею ГСЦ МВС стало очевидно, що заявниця ніколи не проходила ані навчання в автошколі, ані обов’язкових іспитів. Фахівець сервісного центру МВС попросила надіслати фото документа — на ньому були помітні очевидні ознаки підробки.

Чому підробку викрили не одразу

Однією із вказівок стало те, що шахраї запевняли заявницю в 30-річному строку дії документа. Це суперечить законодавству: посвідчення водія, видане вперше, чинне лише 2 роки.

На підробленому «документі» був зазначений саме короткий строк дії, що не збігалося з обіцянками шахраїв і підтвердило фальсифікацію. Також посвідчення не відображалося у застосунку Дія та у Кабінеті водія, що є стандартною ознакою неофіційного походження нових документів.

Чому кількість шахрайств зростає

За інформацією сервісних центрів МВС, подібні випадки стають дедалі частішими. Шахраї активно користуються соціальними мережами, де створюють сторінки з логотипами та назвами реальних сервісних центрів. Вони розміщують рекламу, пропонують оформлення посвідчень без навчання та іспитів і обіцяють «гарантований результат».

Сприяє зростанню шахрайства і підхід сервісних центрів МВС відносно законного отримання посвідчень водія. За офіційними данними Головного сервісного центру МВС близько 80% кандидатів у водії не можуть скласти екзамени з першої спроби. Це свідчить про надмірну складність екзаменаційного процесу та створює великі корупційні ризики й спонукає розвитку шахрайських схем.

Для громадян такі пропозиції стають пасткою: окрім фінансових втрат, вони ризикують отримати кримінальну відповідальність за використання підроблених документів.

Що потрібно знати, щоб захистити себе

Посвідчення водія видається виключно після проходження навчання в акредитованій автошколі та успішного складання іспитів у сервісному центрі МВС. Документ, виготовлений офіційно, автоматично відображається в Дії та у Кабінеті водія.

Сервісні центри МВС не надсилають перше посвідчення водія поштою та не оформлюють документів без особистої присутності.