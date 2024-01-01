Працівників ТСЦ звинуватили у корупції за складання практичних іспитів

Як повідомляє ДВБ, 28-річний адміністратор закладу разом із своїм 43-річним знайомим – мешканцем Харківської області - налагодили схему з допомоги у здачі водійських іспитів.

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Чоловік відповідав за пошук клієнтів та координацію дій, а його колега безпосередньо допомагав успішно скласти практичний екзамен. Таку послугу спільники оцінили у 8 000 гривень (трохи менше $200).

Крім того, оперативники ДВБ встановили причетність 28-річного працівника сервісного центру та двох його колег до ще однієї діяльності. Як з'ясувалося, вони, маючи доступ до відомчих систем, безпідставно розповсюджували інформацію з обмеженим доступом.

Усім фігурантам повідомлено про підозру.