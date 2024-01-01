Продавав "права" за 3000 доларів: поліція затримала "бігунка"

Об’єктом уваги оперативників Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчих поліції Тернополя став чоловік, який за гроші обіцяв жінці “вирішити питання” в одному з ТСЦ щодо отримання водійського посвідчення.

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Прикриваючись, нібито знайомствами у ТСЦ, чоловік гарантував отримання позитивної оцінки під час складання теоретичного та практичного іспиту з водіння. Свої “послуги” він оцінив у 3000 доларів.

Наразі слідчі поліції повідомили йому про підозру за зловживання впливом. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.