У Вірменії виявили підроблені українські "права"

Посвідчення водія з явними ознаками підробки надійшли з Республіки Вірменія. Перевірка за базами це підтвердила. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Документи надійшли сервісні центри МВС Донеччини, як до органу видачі для подальшого його знищення. Підробки передані до поліції та про це повідомлено до посольства країни відправника.

Перевірити справжність документа можливо самостійно онлайн.