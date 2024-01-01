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В Армении обнаружили поддельные украинские "права"

Использование поддельных документов за границей – это нарушение закона. Оно может быть выявлено правоохранителями через запрос.
В Армении нашлись поддельное украинское водительское удостоверение- Auto24
Евгений Гудущан
logo10 января, 17:45
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Водительские удостоверения с явными признаками подделки поступили из Республики Армения. Проверка по базам это подтвердила. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Документы поступили в сервисные центры МВД Донетчины, как в орган выдачи для дальнейшего его уничтожения. Подделки переданы в полицию и об этом сообщено в посольство страны отправителя.

Проверить подлинность документа возможно самостоятельно онлайн.

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