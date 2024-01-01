В Армении обнаружили поддельные украинские "права"

Водительские удостоверения с явными признаками подделки поступили из Республики Армения. Проверка по базам это подтвердила. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Читайте также: 72-летний дедушка пытался обменять поддельные "права"

Документы поступили в сервисные центры МВД Донетчины, как в орган выдачи для дальнейшего его уничтожения. Подделки переданы в полицию и об этом сообщено в посольство страны отправителя.

Проверить подлинность документа возможно самостоятельно онлайн.