72-летний дедушка пытался обменять поддельные "права"

72-летний мужчина обратился в сервисный центр МВД № 7141, чтобы обменять свое пожизненное ламинированное водительское на пластиковое современного образца, которое действительно 30 лет. Свой документ он получал еще 20 лет назад.

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Однако во время проверки по имеющимся реестрам выяснилось, что из всех категорий в его удостоверении действительной является только одна – на право управлять легковым автотранспортом. Каким образом появились другие категории – устанавливать правоохранители, которые прибыли на вызов.

В главном сервисном центре МВД призывают не пользоваться услугами мошенников. Единственный способ законно получить водительское удостоверение – пройти теоретическую и практическую часть обучения и сдать экзамены в сервисном центре МВД. Что правда шансы на успешную сдачу экзаменов невысокие.