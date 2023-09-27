Все чаще случается, когда у водителей выявляют поддельные водительские права. Недавно несколько подобных инцидентов обнаружили сервисные центры МВД в ряде областей.

В прошлом году вероятность успешной сдачи теоретического экзамена с первого раза составляла 42%. Практического – 62%. Но после внедрения нового алгоритма уже в июне этого года с первого раза успешно сдали теоретический экзамен только 23% кандидатов. Практический – 36%. Такие изменения, очевидно, стали мощным катализатором спроса на поддельные водительские права.

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Один из случаев произошел в поселке Доброслав Одесской области. Водитель обратился в сервисный центр МВД, чтобы обменять удостоверение, которое не отображалось в приложении Дія. Однако администраторы заподозрили, что у бланка документа есть признаки подделки. Во время проверки по Единому государственному реестру МВД они выяснили, что водительское удостоверение выдавалось другому лицу. На место происшествия вызвали полицейских.

Также фальшивые документы выявляют у лиц, находящихся за границей. В Португалии у гражданина Украины правоохранители изъяли водительские права из-за нарушения безопасности дорожного движения. В связи с этим в сервисный центр МВД в Хмельницкой области был отправлен соответствующий запрос. В ходе проверки выяснилось, что документ с такой серией и номером принадлежит другому лицу.

И такие случаи не единичны. В сервисный центр МВД иногда обращаются граждане с жалобами, что после получения водительского удостоверения, оно не отображается в приложении Дія. После уточняющих вопросов, становится понятно, что водители купили водительское, а не получили законным способом.

Водителей с поддельными документами часто обнаруживают на дорогах правоохранители. Не так давно в Житомирской и Одесской области полицейские тоже зафиксировали несколько случаев, когда водители ездили с поддельными водительскими удостоверениями. Иногда водители признаются, что пользовались услугами мошенников и приобрели документы незаконно.

Свою помощь аферисты предлагают в соцсетях и обещают быстро решить вопрос с документами. Кроме того, злоумышленники используют фишинговые сайты, внешне похожие на официальный вебресурс Главного сервисного центра МВД. Как правило, их продвигают через рекламу в соцсетях. Главная цель фишинговых сайтов – выманить у доверчивых или рассеянных пользователей персональные данные, которые впоследствии могут использовать в неправомерных целях. Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, в МВД советуют не переходить по сомнительным гиперссылкам и не вводить персональные данные на подозрительных ресурсах. Все государственные сайты всегда имеют домен «gov.ua».

Если вы сомневаетесь в легитимности своего документа, проверить его можно онлайн в несколько кликов. На сайте Главного Сервисного центра МВД доступен электронный сервис проверка водительского удостоверения.

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Главный сервисный центр МВД призывает не покупать водительские права на сомнительных веб-ресурсах. Единственный законный способ получить документ – пройти курсы в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамен в сервисном центре МВД. Алгоритм получения водительского удостоверения доступен в разделе «Как стать водителем».

За подделку документов предусмотрена ответственность по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Такое нарушение карается штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 2-х лет.