Теоретический экзамен на право получения водительского удостоверения с первой попытки удачно сдают лишь 42% кандидатов. С практикой дело лучше – с первого раза экзамены сдают 62% граждан.

В Главном сервисном центре МВД рассказали, как граждане в 2022 году сдавали экзамены на право получения водительского удостоверения разных категорий.

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Так, в прошлом году в сервисных центрах МВД было проведено 776 622 экзаменов по теоретической подготовке водителей транспортных средств (т.е. фактически на знание Правил дорожного движения). Из них 323 076 экзаменов были успешно сданы с первого раза.

То есть, как отметили в Главном сервисном центре, с первого раза теоретический экзамен удалось сдать успешно 42% граждан.

Что касается практических экзаменов (на выявление навыков управления транспортным средством), то их с первого раза удалось успешно сдать гораздо большее количество граждан. За 2022 год было проведено 680 039 практических экзаменов. При этом 423 848 кандидата в водители успешно сдали практический экзамен с первого раза. То есть, по данным Сервисного центра, с первого раза практический экзамен смогли сдать удачно 62% кандидатов.

Как сообщалось ранее, уже в 2023 году в Украине может измениться процедура сдачи теоретических и практических экзаменов.

В частности, теоретический экзамен будет проходить в экзаменационном классе при следующих условиях: FACE ID идентификация лица на протяжении всего процесса сдачи, фиксация лица и экрана при отрицательном ответе на экзаменационный вопрос, предотвращение удаленного доступа к рабочим местам, контроль за поведением лица, видео-фиксация процесса сдачи.