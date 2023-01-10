Теоретичний іспит на право отримання посвідчення водія з першої спроби вдало складають лише 42% кандидатів. З практикою справа краще – з першого разу іспити складають 62% громадян.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як громадяни у 2022 році складали іспити на право отримання посвідчення водія різних категорій.

Читайте також: Всіх українських водіїв хочуть змусити заново перездавати на "права"

Так, торік в сервісних центрах МВС було проведено 776 622 іспитів з теоретичної підготовки водіїв транспортних засобів (тобто фактично на знання Правил дорожнього руху). З них 323 076 іспитів були успішно складені з першого разу.

Тобто, як зазначили в Головному сервісному центрі, з першого разу теоретичний іспит вдалося скласти успішно 42% громадян.

Щодо практичних іспитів (на виявлення навичок керування транспортним засобом), то їх з першого разу вдалося успішно скласти значно більшої кількості громадян. За 2022 рік було проведено 680 039 практичних іспитів. При цьому 423 848 кандидата у водії успішно склали практичний іспит з першого разу. Тобто, за даними Сервісного центру, з першого разу практичний іспит змогли скласти вдало 62% кандидатів.

Як повідомлялось раніше вже у 2023 році в Україні може змінитись процедура складання теоретичних і практичних іспитів.

Зокрема, теоретичний іспит проходитимете в екзаменаційному класі за таких умов: FACE ID ідентифікація особи протягом усього процесу складання, фіксація обличчя та екрану при негативній відповіді на екзаменаційне питання, унеможливлення віддаленого доступу до робочих місць, контроль за поведінкою особи, відео-фіксація процесу складання.