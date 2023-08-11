Обмен водительского удостоверения – достаточно востребованная процедура. На современный "пластик" меняют даже "книжечки", изданные еще в советские времена.

Сервисный центр МВД Житомирщины для обмена водительского удостоверения посетил фантастически жизнерадостный клиент. Владимиру Андреевичу – 91 год. Он так волновался, что залил свой старый документ водой и теперь там ничего не видно, а ведь ему еще мотоцикл водить.

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Несмотря на свой почтенный возраст, мужчина уверенно ездит за рулем и даже не нуждается в очках, ведь имеет хорошее зрение. "Я еще и дрова сам рублю и воду дома ношу", – смеясь, рассказал он.

Администраторы обменяли Владимиру Андреевичу водительское и пожелали через 30 лет снова прийти, чтобы получить новый документ, ведь современный «пластик» имеет ограниченный срок действия.