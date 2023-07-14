Старые "права" советского образца, изданные в 1975 году, уже сносились.

Людмила Ивановна из Харькова впервые села за руль в 24 года, после чего испытала настоящую страсть к вождению. И это чувство до сих пор не покидает.

Водительское удостоверение она получила еще в 1975 году, и постоянно ездила за рулем. Но, в отличие от опыта вождения, бумажный документ за это время не улучшился. "Права" советского образца износились, и Людмила Ивановна обратилась в Сервисный центр МВД Харькова, чтобы обменять их на современные.

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Администраторы все проверили, а теперь у нее два документа – современное пластиковое и электронное, которое отображается в “Дии”.

Сотрудники Харьковского СЦ МВД выдали Людмиле Ивановне новое удостоверение вместо старика. Фото СЦ МВД.