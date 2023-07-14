Теперь для сдачи теоретического экзамена не обязательно выучиться в автошколе – теорию можно выучить самостоятельно.

Совет принял закон, по которому теперь можно самостоятельно учить и сдать экзамен по теории для получения водительского удостоверения.

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Те, кто решит самостоятельно учить правила дорожного движения, будут допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.

Практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколах. Закон еще должен подписать президент, тогда он вступит в силу.