Тепер для складання теоретичного іспиту не обов’язково вивчитись в автошколі – теорію можна вивчити самостійно.

Рада прийняла закон, за яким тепер можна самостійно вчити та скласти іспит з теорії для отримання водійського посвідчення.

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Ті, хто вирішить самостійно вчити правила дорожнього руху, будуть допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколах. Закон ще має підписати президент, тоді він набере чинності.