Старі "права" радянського зразка, видані у 1975 році, вже зносилися.

Людмила Іванівна з Харкова вперше сіла за кермо у 24 роки, після чого відчула справжню пристрасть до водіння. І це відчуття її досі не покидає.

Посвідчення водія вона отримала ще у 1975 році, і постійно їздила за кермом. Але, на відміну від досвіду водіння, паперовий документ за цей час не покращився. “Права” радянського зразку зносилися, і Людмила Іванівна звернулась до Сервісного центру МВС Харкова, аби обміняти їх на сучасні.

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Адміністратори все перевірили, а тепер вона має два документи – сучасне пластикове та електронне, яке відображається в “Дії”.

Співробітники Харківського СЦ МВС видали Людмилі Іванівні нове посвідчення замість старого. Фото СЦ МВС.