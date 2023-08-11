Обмін посвідчення водія – досить затребувана процедура. На сучасний «пластик» міняють навіть «книжечки» видані ще у радянські часи.

До Сервісного центру МВС Житомирщини для обміну посвідчення водія завітав фантастично життєрадісний клієнт. Володимиру Андрійовичу – 91 рік. Він так хвилювався, що залив свій старий документ водою і тепер там нічого не видно, а йому ж ще мотоцикл водити.

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Попри свій поважний вік чоловік впевнено їздить за кермом і навіть не потребує окулярів, адже має гарний зір. "Я ще й дрова сам рубаю і воду вдома ношу", – сміючись, розповів він.

Адміністратори обміняли Володимиру Андрійовичу водійське та побажали через 30 років прийти знову, щоб отримати новий документ, адже сучасний «пластик» має обмежений термін дії.