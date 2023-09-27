Все частіше поширюються випадки, коли у водіїв виявляють підроблені посвідчення водія. Нещодавно кілька таких інцидентів виявили сервісні центри МВС у деяких областях.

Минулого року вірогідність успішної здачі теоретичного екзамену з першого разу становила 42%. Практичного – 62%. Але після впровадження нового алгоритму вже у червні цього року з першого разу успішно складало теоретичний екзамен лише 23% кандидатів. Практичний - 36%. Такі зміни, очевидно, стали потужним каталізатором попиту на підроблені посвідчення водія.

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Один із них був у селищі Доброслав, що на Одещині. Водій звернувся до сервісного центру МВС, щоб обміняти своє посвідчення, яке не відображалося в застосунку Дія. Однак адміністратори запідозрили, що бланк документа має ознаки підробки. Під час перевірки за Єдиним державним реєстром МВС вони з’ясували, що посвідчення водія видавалося іншій особі. На місце події викликали поліцейських.

Також фальшиві документи виявляють в осіб, які перебувають за кордоном. У Португалії в громадянина України правоохоронці вилучили посвідчення водія через порушення безпеки дорожнього руху. У зв’язку з цим до сервісного центру МВС в Хмельницькій області було надіслано відповідний запит. Під час перевірки з’ясувалось, що документ з такою серією та номером належить іншій особі.

І такі випадки непоодинокі. До сервісного центру МВС іноді звертаються громадяни зі скаргами, що після отримання посвідчення водія, воно не відображається в застосунку Дія. Після уточнювальних запитань стає зрозуміло, що керманичі купили водійське, а не отримали законним способом.

Водіїв із підробленими документами часто виявляють на дорогах правоохоронці. Не так давно на Житомирщині та Одещині поліцейські теж зафіксували кілька випадків, коли кермувальники їздили із підробленими посвідченнями водія. Іноді водії зізнаються, що користувались послугами шахраїв та придбали документи незаконно.

«Свою допомогу» аферисти пропонують в соцмережах та обіцяють швидко розв'язати питання з документами. Крім того, зловмисники використовують фішингові сайти, які ззовні схожі на офіційний вебресурс Головного сервісного центру МВС. Зазвичай, їх просувають через рекламу в соцмережах. Головна мета фішингових сайтів – виманити у довірливих або неуважних користувачів персональні дані, які згодом можуть використати у неправомірних цілях. Щоби не потрапити у пастку зловмисників, в МВС радять не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не вводити персональні дані на підозрілих ресурсах. Усі державні вебсайти завжди мають домен «gov.ua».

Якщо сумніваєтесь у легітимності свого документа, перевірити його можливо онлайн у декілька кліків. На сайті Головного Сервісного центру МВС доступний електронний сервіс перевірка посвідчення водія.

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Головний сервісний центр МВС закликає не купувати посвідчення водія на сумнівних веб-ресурсах. Єдиний законний спосіб отримати документ – пройти курси в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС. Алгоритм отримання посвідчення водія доступний у розділі «Як стати водієм».

За підробку документів передбачена відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Таке порушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 2-ох років.