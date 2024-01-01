72-річний дідіусь намагався обміняти підроблені "права"

72-річний чоловік звернувся до сервісного центру МВС № 7141, щоб обміняти своє довічне ламіноване водійське на пластикове сучасного зразка, яке дійсне 30 років. Свій документ він отримував ще 20 років тому.

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Однак під час перевірки за наявними реєстрами з’ясувалось, що з усіх категорій у його посвідченні дійсною є лише одна – на право керувати легковим автотранспортом. Яким чином з’явилися інші категорії – встановлюватимуть правоохоронці, які прибули на виклик.

У головному сервісному центрі МВС закликають не користуватись послугами шахраїв. Єдиний спосіб законно отримати посвідчення водія – пройти теоретичну та практичну частину навчання і скласти іспити в сервісному центрі МВС. Шо правда шанси на успішне складання іспитів – невисокі.