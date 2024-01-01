Продавал "права" за 3000 долларов: полиция задержала "бегунка"

Объектом внимания оперативников Тернопольского управления департамента внутренней безопасности и следователей полиции Тернополя стал мужчина, который за деньги обещал женщине “решить вопрос” в одном из ТСЦ относительно получения водительского удостоверения.

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Прикрываясь, якобы знакомствами в ТСЦ, мужчина гарантировал получение положительной оценки во время сдачи теоретического и практического экзамена по вождению. Свои “услуги” он оценил в 3000 долларов.

Сейчас следователи полиции сообщили ему о подозрении за злоупотребление влиянием. За содеянное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.