Работников ТСЦ обвинили в коррупции за сдачу практических экзаменов

Как сообщает ДВБ, 28-летний администратор заведения вместе со своим 43-летним знакомым – жителем Харьковской области - наладили схему по помощи в сдаче водительских экзаменов.

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Мужчина отвечал за поиск клиентов и координацию действий, а его коллега непосредственно помогал успешно сдать практический экзамен. Такую услугу сообщники оценили в 8 000 гривен (чуть меньше $200).

Кроме того, оперативники ДВБ установили причастность 28-летнего работника сервисного центра и двух его коллег к еще одной деятельности. Как выяснилось, они, имея доступ к ведомственным системам, безосновательно распространяли информацию с ограниченным доступом.

Всем фигурантам сообщено о подозрении.