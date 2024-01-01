Директор автошколы торговала документами о прохождении обучения

В поле зрения оперативников Черниговского управления департамента внутренней безопасности и следователей полиции Чернигова (ДВБ) попала директор филиала государственного предприятия, что осуществляло подготовку водителей разных категорий. Как оказалось, злоумышленница помогала желающим за отдельную плату проходить фиктивное обучение в автошколе.

Читайте также: На Тернопольщине поймали директора автошколы, который продавал "права"

Ученики автошколы не присутствовали ни на одном занятии, но в электронных документах руководитель учебного филиала указывала совсем другую информацию. После “завершения” курса слушатели получали право на сдачу экзамена в сервисных центрах.

Документируя противоправную деятельность предприимчивой женщины, полицейским удалось установить по меньшей мере четырех человек, которые якобы проходили обучение в автошколе, хотя на самом деле находились за границей. Однако документы о завершении курса они получили.