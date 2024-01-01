Директор автошколи торгувала документами про проходження навчання

У поле зору оперативників Чернігівського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчих поліції Чернігова (ДВБ) потрапила директор філії державного підприємства, що здійснювало підготовку водіїв різних категорій. Як виявилось, зловмисниця допомагала бажаючим за окрему плату проходити фіктивне навчання в автошколі.

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Учні автошколи не були присутні на жодному занятті, але в електронних документах керівниця навчальної філії вказувала зовсім іншу інформацію. Після “завершення” курсу слухачі отримували право на складання іспиту в сервісних центрах.

Документуючи протиправну діяльність підприємливої жінки, поліцейським вдалося встановити щонайменше чотирьох осіб, які нібито проходили навчання в автошколі, хоча насправді перебували за кордоном. Проте документи про завершення курсу вони отримали.