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Директор автошколи торгувала документами про проходження навчання

Поліцейські викрили директора автошколи яка пропонувала документи про навчання без присутності кандидатів у водії. Їй вже оголосили про підозру.
Директора автошколи спіймали на торгівлі документами про проходження навчання - Auto24
Євген Гудущан
logo9 квітня, 14:00
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У поле зору оперативників Чернігівського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчих поліції Чернігова (ДВБ) потрапила директор філії державного підприємства, що здійснювало підготовку водіїв різних категорій. Як виявилось, зловмисниця допомагала бажаючим за окрему плату проходити фіктивне навчання в автошколі.

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Учні автошколи не були присутні на жодному занятті, але в електронних документах керівниця навчальної філії вказувала зовсім іншу інформацію. Після “завершення” курсу слухачі отримували право на складання іспиту в сервісних центрах.

Документуючи протиправну діяльність підприємливої жінки, поліцейським вдалося встановити щонайменше чотирьох осіб, які нібито проходили навчання в автошколі, хоча насправді перебували за кордоном. Проте документи про завершення курсу вони отримали.

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