В трех областях одновременно поймали "бегунков" которые торговали "правами"

Получить водительское удостоверение стаж все труднее. По информации Главного сервисного центра МВД с начала 2025 года только 20,5% теоретических экзаменов пройдено с первой попытки, а практических – только 16%. Такая ситуация подталкивает будущих водителей на поиск “альтернативных” вариантов получения “прав” - именно такими случаями занимается ДВБ.

Читайте также: Как сдать практический экзамен для получения "прав"

Оперативники Хмельницкого управления ДВБ и следователи ГУНП в Хмельницкой области разоблачили мужчину, который требовал 2800 долларов за влияние на должностных лиц ТСЦ для получения положительной оценки во время теоретического и практического экзамена по вождению.

Оперативники Запорожского управления ДВБ и следователи ГУНП в Запорожской области задокументировали противоправной деятельности 43-летнего дельца и его сообщника – 55-летнего преподавателя местной автошколы. Они "помогли" мужчине получить сертификат о завершении обучения по перевозке опасных грузов, не посещая автошколы. И обещали договориться об успешной сдаче экзаменов по вождению.

Оперативники Киевского городского управления ДВБ и следователи полиции Киева разоблачили столичную жительницу, которая обещала за 12 тысяч гривен договориться с работниками ТСЦ о получении положительной оценки на экзамене по вождению авто.