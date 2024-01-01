Как сдать практический экзамен для получения "прав"

Путь к желанному водительскому удостоверению начинается с изучения правил дорожного движения, тестирования, водительских навыков управления в автошколе и практического экзамена в сервисном центре МВД.

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Процент успешности практического экзамена с первой попытки меньше, по сравнению с теоретическим. Так, с начала 2025 года 20,5% теоретических экзаменов пройдено с первой попытки, а практических – только 16%. Поэтому Главный сервисный центр МВД подготовил советы, как лучше подготовиться к проверке навыков практического управления.

Итак, соответствии с выбранной категории, необходимо пройти практическое обучение в аккредитованном учебном заведении. Сейчас самой популярной среди водителей является категория В. Поэтому если решили научиться управлять именно легковым автомобилем, практическое обучение на механической коробке передач составляет минимум 40 часов, на автоматической – 38 часов. Если появляется понимание, что навыков недостаточно – необходимо пройти еще несколько практических уроков.

Стоит ознакомиться с маршрутами для проверки практических навыков вождения будущего водителя. Они размещены на сайте Главного сервисного центра МВД. Каждый территориальный сервисный центр МВД, который занимается экзаменационной деятельностью, имеет несколько маршрутов. На карте отражены начало и конец маршрута, направление движения, дорожные знаки и светофоры. Это дает возможность лучше подготовиться к экзамену, отработать проблемные участки с инструктором и чувствовать себя более уверенно за рулем во время экзамена.

Также важна не только практическая подготовка, но и ощущение спокойствия и уверенности в собственных силах. Поэтому стоит овладеть страх, избегать стресса и при необходимости повторить ПДД. Ведь знания правил дорожного движения помогут чувствовать себя увереннее на дороге.

Если экзамен сдан неудачно, следующая попытка будет доступна через 10 календарных дней. Сейчас количество попыток неограниченно. Экзамены можно сдавать, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года. Даже, если первая попытка была неудачной, не стоит расстраиваться. Настойчивость и работа над собственными ошибками помогут успешно сдать практический экзамен и получить желанное водительское удостоверение.