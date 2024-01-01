Як скласти практичний іспит для отримання "прав"

Шлях до омріяного посвідчення водія розпочинається з вивчення правил дорожнього руху, тестування, водійських навичок керування в автошколі та практичного іспиту в сервісному центрі МВС.

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Відсоток успішності практичного іспиту з першої спроби менший, порівняно з теоретичним. Так, з початку 2025 року 20,5% теоретичних іспитів пройдено з першої спроби, а практичних – тільки 16%. Тому Головний сервісний центр МВС підготував поради, як краще підготуватись до перевірки навичок практичного керування.

Отже, відповідно до обраної категорії, необхідно пройти практичне навчання в акредитованому навчальному закладі. Наразі найпопулярнішою серед водіїв є категорія В. Тож якщо вирішили навчитись керувати саме легковим автомобілем, практичне навчання на механічній коробці передач становить мінімум 40 годин, на автоматичній – 38 годин. Якщо з’являється розуміння, що навичок недостатньо – необхідно пройти ще кілька практичних уроків.

Варто ознайомитися з маршрутами для перевірки практичних навичок керування майбутнього водія. Вони розміщені на сайті Головного сервісного центру МВС. Кожен територіальний сервісний центр МВС, який займається екзаменаційною діяльністю, має декілька маршрутів. На мапі відображені початок і кінець маршруту, напрямок руху, дорожні знаки та світлофори. Це дає можливість краще підготуватись до іспиту, відпрацювати проблемні ділянки з інструктором та почуватись більш впевненіше за кермом під час іспиту.

Також важлива не тільки практична підготовка, а й відчуття спокою та впевненості у власних силах. Тож варто опанувати страх, уникати стресу та за потреби повторити ПДР. Адже знання правил дорожнього руху допоможуть почуватися впевненіше на дорозі.

Якщо іспит складено невдало, наступна спроба буде доступна через 10 календарних днів. Наразі кількість спроб необмежена. Іспити можливо складати, поки дійсний сертифікат про навчання в автошколі, а це 2 роки. Навіть, якщо перша спроба була невдалою, не варто засмучуватись. Наполегливість та робота над власними помилками допоможуть успішно скласти практичний іспит та отримати омріяне посвідчення водія.