В трьох областях одночасно зловили "бігунків" які торгували "правами"

Отримати водійське посвідчення стаж дедалі важче. За інформацією Головного сервісного центру МВС з початку 2025 року лише 20,5% теоретичних іспитів пройдено з першої спроби, а практичних – тільки 16%. Така ситуація підштовхує майбутніх водіїв на пошук “альтернативних” варіантів отримання “прав” - саме такими випадками займається ДВБ.

Читайте також: Як скласти практичний іспит для отримання "прав"

Оперативники Хмельницького управління ДВБ та слідчі ГУНП у Хмельницькій області викрили чоловіка, який вимагав 2800 доларів за вплив на посадових осіб ТСЦ для отримання позитивної оцінки під час теоретичного і практичного іспиту з водіння.

Оперативники Запорізького управління ДВБ та слідчі ГУНП в Запорізькій області задокументували протиправної діяльності 43-річного ділка та його спільника – 55-річного викладача місцевої автошколи. Вони «допомогли» чоловікові отримати сертифікат про завершення навчання з перевезення небезпечних вантажів, не відвідуючи автошколи. Та обіцяли домовитись про успішну здачу іспитів з водіння.

Оперативники Київського міського управління ДВБ та слідчі поліції Києва викрили столичну мешканку, яка обіцяла за 12 тисяч гривень домовитися з працівниками ТСЦ про отримання позитивної оцінки на іспиті з водіння авто.