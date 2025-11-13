Почему украинцы покупают поддельные права

Мошенники отслеживают пользователей в социальных сетях, анализируют поисковые запросы и комментарии под публикациями сервисных центров. Достаточно одного вопроса или комментария, чтобы попасть в поле зрения аферистов.

Спрос на фальшивые водительские документы огромный, ведь сейчас честно получить водительское удостоверение очень сложно. По официальной статистике главного сервисного центра МВД теоретический экзамен проваливают 79% кандидатов. С практикой ситуация еще сложнее – с экзаменом не могут справиться 84% кандидатов.

Главный сервисный центр МВД Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины предостерегают: любые предложения "получить документы без очередей, онлайн или без экзаменов" - признак мошенничества.

Как действуют мошенники

Злоумышленники мониторят официальные страницы МВД и тематические группы, находят людей, которые интересуются получением или восстановлением водительских документов, и пишут им в личные сообщения. Они предлагают "помощь" в решении вопросов: изготовить водительское удостоверение без сдачи экзаменов или восстановить документ после лишения права управления.

Далее действует отработанная схема. Мошенники уверяют, что имеют "связи" в сервисном центре или даже "работают" там. Обещают официальный документ, который якобы будет отображаться в реестрах, приложения "Дія" и Кабинете водителя. Для убедительности злоумышленники используют логотипы МВД и фото администраторов.

Почему люди попадают в ловушку

Такие аферы срабатывают из-за значительной сложности официальной сдачи экзаменов. Часто люди ищут "альтернативные решения", особенно после лишения права управления или нескольких неудачных попыток получить права официально.

О решении этого вопроса путем упрощения экзаменов и уменьшения коррупционных рисков речь пока не идет. Наоборот, в МВД уже подготовили приказ который увеличивает сроки между попытками повторной пересдачи экзаменов. А в том, что около 80% кандидатов не могут сдать экзамены с первой попытки структуры МВД обвиняют автошколы и самих кандидатов.

"Красные флажки": как распознать мошенников

Правоохранители проанализировали десятки типичных объявлений и выделили самые распространенные признаки мошеннических предложений:

обещания "быстро, онлайн, без личного обращения";

"акционные предложения" вроде "только сегодня" или "без проверок";

требование предоплаты;

грамматические ошибки в текстах;

отсутствие официальных контактов или юридической информации;

оплата на частные банковские карты;

просьба прислать фото документов.

Как обезопасить себя

Администраторы сервисных центров МВД никогда не ведут переписку в мессенджерах и не принимают оплату на частные счета. Все услуги осуществляются исключительно через официальный сайт с доменом gov.ua.

Использование или приобретение заведомо поддельных документов является уголовным правонарушением. Проверяйте информацию только в официальных источниках и не позволяйте аферистам воспользоваться вашим доверием.