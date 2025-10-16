Только 25% кандидатов успешно сдают теоретический экзамен на водительские "права"

Сервисные центры МВД по всей Украине с начала года приняли более 500 тысяч теоретических экзаменов по правилам дорожного движения. Лишь четверть кандидатов успешно сдали тестирование с первого раза - такие данные свидетельствуют о том, что теоретическая подготовка слишком сложное испытание для будущих водителей.

Самоподготовка более эффективна

Согласно официальной статистике МВД более 200 тысяч экзаменов сдали кандидаты после самостоятельной подготовки - 25,3% из них успешно прошли тестирование с первой попытки. Более 300 тысяч - выпускники автошкол, среди которых 21,4% справились с тестом сразу.

Разница в результатах небольшая, однако аналитики МВД отмечают, что самоподготовка часто сопровождается высокой мотивацией и лучшим пониманием материала, тогда как выпускники автошкол нередко полагаются на формат обучения, а не на системное повторение ПДД.

Как подготовиться к теоретическому экзамену

Будущий водитель может выбрать любую форму подготовки - самостоятельную или в автошколе. В случае самостоятельного обучения следует ориентироваться на типовую учебную программу подготовки водителей, обращать внимание на реальные дорожные ситуации и отрабатывать логику принятия решений.

Эффективно помогает:

регулярное повторение ПДД и тестирование онлайн;

анализ действий водителей и пешеходов в реальных условиях;

практическое понимание дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров.

Как проходит экзамен

Теоретический экзамен состоит из 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. Разрешено до двух ошибок. В случае неудачи попытку можно повторить через 10 дней, и таких попыток - неограниченное количество. Стоимость сдачи экзамена составляет 250 грн.