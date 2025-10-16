Лише 25% кандидатів успішно складають теоретичний іспит на водійські "права"

Сервісні центри МВС по всій Україні з початку року прийняли понад 500 тисяч теоретичних іспитів із правил дорожнього руху. Лише чверть кандидатів успішно склали тестування з першого разу — такі дані свідчать про те, що теоретична підготовка надто складне випробування для майбутніх водіїв.

Самопідготовка ефективніша

Згідно з офіційною статистикою МВС понад 200 тисяч іспитів склали кандидати після самостійної підготовки — 25,3% із них успішно пройшли тестування з першої спроби. Понад 300 тисяч — випускники автошкіл, серед яких 21,4% впоралися з тестом одразу.

Різниця в результатах невелика, проте аналітики МВС відзначають, що самопідготовка часто супроводжується вищою мотивацією та кращим розумінням матеріалу, тоді як випускники автошкіл нерідко покладаються на формат навчання, а не на системне повторення ПДР.

Як підготуватись до теоретичного іспиту

Майбутній водій може обрати будь-яку форму підготовки — самостійну або в автошколі. У разі самостійного навчання варто орієнтуватися на типову навчальну програму підготовки водіїв, звертати увагу на реальні дорожні ситуації та відпрацьовувати логіку прийняття рішень.

Ефективно допомагає:

регулярне повторення ПДР і тестування онлайн;

аналіз дій водіїв і пішоходів у реальних умовах;

практичне розуміння дорожніх знаків, розмітки, сигналів світлофорів.

Як проходить іспит

Теоретичний іспит складається з 20 запитань, на які потрібно відповісти за 20 хвилин. Дозволено до двох помилок. У разі невдачі спробу можна повторити через 10 днів, і таких спроб — необмежена кількість. Вартість складання іспиту становить 250 грн.