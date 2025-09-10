На які хитрощі йдуть кандидати в водії, щоб скласти теоретичний іспит для отримання "прав"

У сервісному центрі МВС Кельменців кандидат у водії під час складання теоретичного іспиту звернувся за допомогою до “помічника”. Він використовував технічні пристрої, аби відмінно скласти тестування. Проте результат виявився іншим – чоловіка було відсторонено від складання іспиту.

Під час теоретичного тестування адміністратор помітив дивну поведінку чоловіка, який метушливо намагався відновити зв’язок через навушник. Як виявилося, це була ретельно спланована «операція» з додатковими технічними засобами: навушник, мікрофон, павербанк.

Відповідно до наказу МВС №515 під час проведення теоретичних іспитів, використання будь-яких сторонніх засобів, електронних пристроїв або “помічників”, що надають неправомірну перевагу під час тестування, заборонено. У випадку виявлення таких порушень складання іспиту негайно припиняється, а результати тестування – анулюються.

У кожного кандидата у водії є два варіанти підготовки, як освоїти теоретичну частину:

самостійно (вчити ПДР потрібно відповідно до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв);

в акредитованій автошколі, перелік яких доступний на сайті Головного сервісного центру МВС.

Після освоєння теоретичної частини необхідно звернутись до сервісного центру МВС для складання теоретичного іспиту. Під час тестування кандидат у водії має відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Допускається не більше 2 помилок, інакше іспит не складено.

У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту. З першого разу іспит успішно складає лише близько 20% кандидатів. Якщо спроба виявилася невдалою, наступна буде доступна через десять календарних днів, починаючи з 11-го. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися.

Іспит з теорії проводиться у спеціально обладнаному класі. Комп’ютери захищені програмою DLP, що унеможливлює сторонній доступ. Перед початком та впродовж іспиту кандидат у водії проходить перевірку за допомогою системи Face-ID. В приміщенні екзаменаційного класу встановлені відеокамери.