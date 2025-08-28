Укр
Скільки водіїв позбавлено "прав" через кермування напідпитку

За тиждень майже 2,5 тис водіїв було позбавлено права керування через водіння у стані наркотичного сп'яніння.
Як повідомляє Укравтопром з посланням на данні ГСЦ МВС, впродовж останнього тижня за рішенням суду 2415 водіїв було позбавлено правом керування автотранспортом.

Якщо вказаний тиждень взяти як середньостатистичний, то за рік за кермування у нетверезому стані позбавили б “прав” близько 130 тисяч водіїв. Насправді ж кількість оформлених поліцією протоколів за керування у стані наркотичного сп'яніння близько 65 тисяч на рік. Кількість судових рішень стосовно позбавлення права керування – близько 30 тисяч на рік.

В такий ситуації щоб знову сісти за кермо потрібно:

  • проходження позачергового медогляду
  • складання теоретичного та практичного іспитів в сервісному центрі МВС
  • повторне навчання для власників дворічного посвідчення
