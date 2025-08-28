Скільки водіїв позбавлено "прав" через кермування напідпитку

Як повідомляє Укравтопром з посланням на данні ГСЦ МВС, впродовж останнього тижня за рішенням суду 2415 водіїв було позбавлено правом керування автотранспортом.

Читайте також: Поліція штрафує за керування електросамокатом напідпитку

Якщо вказаний тиждень взяти як середньостатистичний, то за рік за кермування у нетверезому стані позбавили б “прав” близько 130 тисяч водіїв. Насправді ж кількість оформлених поліцією протоколів за керування у стані наркотичного сп'яніння близько 65 тисяч на рік. Кількість судових рішень стосовно позбавлення права керування – близько 30 тисяч на рік.

В такий ситуації щоб знову сісти за кермо потрібно: