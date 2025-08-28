Сколько водителей лишены "прав" из-за вождения в нетрезвом виде

Посилання скопійовано!
Как сообщает Укравтопром со ссылкой на данные ГСЦ МВД, в течение последней недели по решению суда 2415 водителей были лишены правом управления автотранспортом.
Если указанную неделю взять как среднестатистическую, то за год за вождение в нетрезвом состоянии лишили бы “прав” около 130 тысяч водителей. На самом деле количество оформленных полицией протоколов за управление в состоянии наркотического опьянения около 65 тысяч в год. Количество судебных решений о лишении права управления – около 30 тысяч в год.
В такой ситуации чтобы снова сесть за руль нужно:
- прохождение внеочередного медосмотра
- сдача теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД
- повторное обучение для владельцев двухлетнего удостоверения