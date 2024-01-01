Полиция штрафует за управление электросамокатом состоянии опьянения

Управление электросамокатом или другим легким электротранспортом в состоянии опьянения - основание для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП как при управлении автомобилем. Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Для примера. Киев. Ночь. Горожанка спешила куда-то на электросамокате, но не справилась с управлением и упала. К счастью, она обошлась без травм. Патрульные, которые были рядом, подошли, чтобы убедиться, не нужна ли ей помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Женщина призналась, что употребляла алкоголь, но была удивлена, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено. На нее оформили административные материалы, и теперь ей придется объяснять свой поступок в суде.

“Неважно, управляете ли вы автомобилем, электросамокатом, мотоциклом или велосипедом - в состоянии опьянения вождение запрещено законом. Такие действия предусматривают ответственность и могут стать причиной очень опасных последствий”, - пишет Алексей Билошицкий.