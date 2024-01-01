Верховная Рада готовит новые правила для электросамокатов

В последнее время приобрели большую популярность новые виды транспорта: электросамокаты, сигвеи, гироборды, моноколеса, гироскутеры, электроскейты и тому подобное. Украинские парламентарии хотят регламентировать движение такого транспорта и ввести ряд ограничений по использованию.
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Соответствующий законопроект под номером 10441 зарегистрирован на сайте Верховной Рады. Сейчас он проходит обработку в профильных комитетах и имеет шансы стать законом. Нововведения предусмотренные документом содержат ряд ограничений в отношении персонального легкого электротранспорта.
- Ограничение скорости 20 км/ч
- Управлять можно с 14 лет
- Запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией
- Ездить можно только по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части дороги, улицы, обочине, тротуару.
- Запрещено управление в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения.
Нарушение правил дорожного движения водителями персонального легкого электротранспорта влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).
Нарушения совершенные в состоянии опьянения влекут за собой наложение штрафа в размере сорока необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн).
Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки влекут за собой наложение штрафа в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.