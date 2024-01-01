Верховна Рада готує нові правила для електросамокатів

Останнім часом набули неабиякої популярності нові види транспорту: електросамокати, сігвеї, гіроборди, моноколеса, гіроскутери, електроскейти тощо. Українські парламентарі хочуть регламентувати рух такого транспорту і ввести низку обмежень стосовно використання.

Читайте також: Як безпечно використовувати електросамокат: поради від поліції

Відповідний законопроект під номером 10441 зареєстровано на сайті Верховної Ради. Наразі він проходить опрацювання у профільних комітетах та має шанси стати законом. Нововведення передбачені документом містять низку обмежень стосовно персонального легкого електротранспорту.

Обмеження швидкості 20 км/год

Керувати можна з 14 років

Заборонено перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією

Їздити можна лише по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці, узбіччю, тротуару.

Заборонено керування у стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп'яніння.

Порушення правил дорожнього руху водіями персонального легкого електротранспорту тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Порушення вчинені у стані сп'яніння тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Порушення, що спричинили створення аварійної обстановки тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.