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Як безпечно використовувати електросамокат: поради від поліції

Електросамокати на законодавчому рівні прирівняли до транспортних засобів. Але окремих правил їх використання ще не прийнято.
Як використовувати електросамокат- Auto24

ФОТО: Олексій Білошицький |

Як безпечно використовувати електросамокат

Євген Гудущан
logo14 жовтня, 14:50
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Кілька порад для любителів скористатися електросамокатами чи іншим легким електричним транспортним засобом дав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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На відео ви бачите, як трапився нещодавній наїзд на самокатчика, що перетинав нерегульований пішохідний перехід на Парковій дорозі, що у Києві. Як наслідок — тілесні ушкодження, шпиталізація та подальші слідчі заходи, що допоможуть з’ясувати, хто правий, а хто винен.

Тож як не треба робити, якщо ви кермуєте легким електричним транспортним засобом:

  • Не робити різких маневрів.
  • Не керувати в стані спʼяніння.
  • Не використовувати телефон під час їзди.
  • Не кататися удвох, а буває навіть з дітьми.

Як треба робити:

  • Пішохідний переходити на своїх двох, тримаючи самокат у ріках, але опісля, як переконаєтесь у безпечності вашого руху;
  • Користуватися захисним шоломом;
  • Зважати на технічний стан самоката;
  • Їхати із безпечною швидкістю та зважати на інших учасників дорожнього руху;
  • Використовувати світловідбиваючі елементи на одязі.

Друзі, будьте відповідальними, адже здоровий глузд, неухильне дотримання ПДР та взаємна ввічливість фундаментально впливають на вашу безпеку на дорозі.

#Автоновинка #Електротранспорт #Поліція #Новини