Як безпечно використовувати електросамокат: поради від поліції

ФОТО: Олексій Білошицький |
Як безпечно використовувати електросамокат
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Кілька порад для любителів скористатися електросамокатами чи іншим легким електричним транспортним засобом дав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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На відео ви бачите, як трапився нещодавній наїзд на самокатчика, що перетинав нерегульований пішохідний перехід на Парковій дорозі, що у Києві. Як наслідок — тілесні ушкодження, шпиталізація та подальші слідчі заходи, що допоможуть з’ясувати, хто правий, а хто винен.
Тож як не треба робити, якщо ви кермуєте легким електричним транспортним засобом:
- Не робити різких маневрів.
- Не керувати в стані спʼяніння.
- Не використовувати телефон під час їзди.
- Не кататися удвох, а буває навіть з дітьми.
Як треба робити:
- Пішохідний переходити на своїх двох, тримаючи самокат у ріках, але опісля, як переконаєтесь у безпечності вашого руху;
- Користуватися захисним шоломом;
- Зважати на технічний стан самоката;
- Їхати із безпечною швидкістю та зважати на інших учасників дорожнього руху;
- Використовувати світловідбиваючі елементи на одязі.
Друзі, будьте відповідальними, адже здоровий глузд, неухильне дотримання ПДР та взаємна ввічливість фундаментально впливають на вашу безпеку на дорозі.