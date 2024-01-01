Как безопасно использовать электросамокат: советы от полиции

Немножко советов для любителей воспользоваться электросамокатами или другим легким электрическим транспортным средством дал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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На видео вы видите, как случился недавний наезд на самокатчика, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на Парковой дороге, что в Киеве. Как следствие - телесные повреждения, госпитализация и дальнейшие следственные мероприятия, которые помогут выяснить, кто прав, а кто виноват.

Поэтому как не надо делать, если вы управляете легким электрическим транспортным средством:

Не делать резких маневров.

Не управлять в состоянии опьянения.

Не использовать телефон во время езды.

Не кататься вдвоем, а бывает даже с детьми.

Как надо делать:

Пешеходный переходить на своих двоих, держа самокат в реках, но после, как убедитесь в безопасности вашего движения;

Пользоваться защитным шлемом;

Учитывать техническое состояние самоката;

Ехать с безопасной скоростью и учитывать других участников дорожного движения;

Использовать светоотражающие элементы на одежде.

Друзья, будьте ответственными, ведь здравый смысл, неукоснительное соблюдение ПДД и взаимная вежливость фундаментально влияют на вашу безопасность на дороге.