Как безопасно использовать электросамокат: советы от полиции

ФОТО: Алексей Белошицкий|
Как безопасно использовать электросамокат
Немножко советов для любителей воспользоваться электросамокатами или другим легким электрическим транспортным средством дал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
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На видео вы видите, как случился недавний наезд на самокатчика, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на Парковой дороге, что в Киеве. Как следствие - телесные повреждения, госпитализация и дальнейшие следственные мероприятия, которые помогут выяснить, кто прав, а кто виноват.
Поэтому как не надо делать, если вы управляете легким электрическим транспортным средством:
- Не делать резких маневров.
- Не управлять в состоянии опьянения.
- Не использовать телефон во время езды.
- Не кататься вдвоем, а бывает даже с детьми.
Как надо делать:
- Пешеходный переходить на своих двоих, держа самокат в реках, но после, как убедитесь в безопасности вашего движения;
- Пользоваться защитным шлемом;
- Учитывать техническое состояние самоката;
- Ехать с безопасной скоростью и учитывать других участников дорожного движения;
- Использовать светоотражающие элементы на одежде.
Друзья, будьте ответственными, ведь здравый смысл, неукоснительное соблюдение ПДД и взаимная вежливость фундаментально влияют на вашу безопасность на дороге.