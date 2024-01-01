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Как безопасно использовать электросамокат: советы от полиции

Электросамокаты на законодательном уровне приравняли к транспортным средствам. Но отдельных правил их использования еще не принято.
Как использовать электросамокат- Auto24 - Auto24

ФОТО: Алексей Белошицкий|

Как безопасно использовать электросамокат

Евгений Гудущан
logo14 октября, 14:50
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Немножко советов для любителей воспользоваться электросамокатами или другим легким электрическим транспортным средством дал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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На видео вы видите, как случился недавний наезд на самокатчика, пересекавшего нерегулируемый пешеходный переход на Парковой дороге, что в Киеве. Как следствие - телесные повреждения, госпитализация и дальнейшие следственные мероприятия, которые помогут выяснить, кто прав, а кто виноват.

Поэтому как не надо делать, если вы управляете легким электрическим транспортным средством:

  • Не делать резких маневров.
  • Не управлять в состоянии опьянения.
  • Не использовать телефон во время езды.
  • Не кататься вдвоем, а бывает даже с детьми.

Как надо делать:

  • Пешеходный переходить на своих двоих, держа самокат в реках, но после, как убедитесь в безопасности вашего движения;
  • Пользоваться защитным шлемом;
  • Учитывать техническое состояние самоката;
  • Ехать с безопасной скоростью и учитывать других участников дорожного движения;
  • Использовать светоотражающие элементы на одежде.

Друзья, будьте ответственными, ведь здравый смысл, неукоснительное соблюдение ПДД и взаимная вежливость фундаментально влияют на вашу безопасность на дороге.

#Aвтоновинки #Новости #Полиция #Электротранспорт