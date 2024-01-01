Китайский электросамокат взорвался прямо на ходу: видео

Электросамокаты и электроскутеры стремительно получили популярность в разных странах, в том числе – и в Украине. Однако, случай, который недавно произошел 7 октября в районе Лонхуа в Шэньчжэне, что в Китае, свидетельствует, что этот вид транспорта является пожароопасным.

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По неизвестным причинам, электросамокат сначала вспыхнул, а через мгновение взорвался прямо на ходу. В этот момент водитель как раз проезжал перекресток. Момент возгорания случайно снял видеорегистратор с авто неподалеку.

На кадрах заметно, что водитель электросамоката, фактически, выпрыгнул из него на ходу и сразу начал откатываться от огня, отчаянно пытаясь потушить одежду, что также начала гореть в результате взрыва.

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Причина пожара неизвестна, и подробности, вероятно, не будут известны, пока власти не завершат тщательное расследование. Китайские СМИ сообщили, что некоторые свидетели предположили, что скутер мог быть модифицирован. Потенциально именно это вызвало пожар и взрыв, хотя это лишь предположение. Главное - что водитель выжил, и никто из прохожих рядом не пострадал.