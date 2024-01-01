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Какие штрафы предусмотрены для водителей электросамокатов

Электросамокаты приравняли к транспортным средствам. Это существенно повлияло на ответственность, особенно за управление в состоянии опьянения.
Какие штрафы предусмотрены для водителей электросамокатов

ФОТО: rbc.ua|

Штрафы для водителей электросамокатов

Евгений Гудущан
logo26 сентября, 08:40
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Электросамокаты уже давно стали не просто развлечением, а удобным средством передвижения как в городах, так и за их пределами. Законодательно приравняли эти транспортные средства к полноценным транспортным средствам, что существенно повлияло на ответственность их владельцев за нарушение правил дорожного движения.

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Хотя четко определенных правил для водителей электросамокатов в Украине пока нет, патрульная полиция предоставила важные рекомендации для безопасного использования этого вида транспорта. Поскольку электросамокаты приравняли к транспортным средствам, их движение по тротуарам или велосипедным дорожкам запрещено. Управление ими навеселе – также.

Основные правила для пользователей электросамокатов:

  • Двигаться как можно правее по проезжей части.
  • Не управлять в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения.
  • Использовать светоотражающие элементы для повышения видимости.
  • Не перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией электросамоката.
  • Пользоваться средствами безопасности и обязательно носить шлем во время движения.
  • Также водители электросамокатов должны придерживаться общих правил дорожного движения, в частности, при проезде перекрестков.

Возрастных ограничений для управления электросамокатами пока нет, однако главным требованием является способность водителя контролировать транспортное средство во время движения.

Какие штрафы и наказания действуют для водителей электросамокатов:

  • 17 000 гривен – за вождение в состоянии опьянения.
  • От 3 до 5 лет лишения или ограничения свободы – за кражу электросамоката или моноколеса.
  • От 5 до 8 лет лишения или ограничения свободы – за кражу, совершенную группой лиц.

В случае, если водитель электросамоката сбивает пешехода, его дальнейшую ответственность определяет суд. Если пострадавший получил телесные повреждения, наказание может включать лишение свободы.

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