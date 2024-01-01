Які штрафи передбачені для водіїв електросамокатів

Електросамокати вже давно стали не просто розвагою, а зручним засобом пересування як в містах, так і за їх межами. Законодавчо прирівняли ці транспортні засоби до повноцінних транспортних засобів, що суттєво вплинуло на відповідальність їхніх власників за порушення правил дорожнього руху.

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Хоча чітко визначених правил для водіїв електросамокатів в Україні поки немає, патрульна поліція надала важливі рекомендації для безпечного використання цього виду транспорту. Оскільки електросамокати прирівняли до транспортних засобів, рух на них тротуарами чи велосипедними доріжками заборонений. Керування ними напідпитку – також.

Основні правила для користувачів електросамокатів:

Рухатися якомога правіше проїзною частиною.

Не керувати у стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп’яніння.

Використовувати світловідбивні елементи для підвищення видимості.

Не перевозити пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією електросамоката.

Користуватися засобами безпеки та обов’язково носити шолом під час руху.

Також водії електросамокатів мають дотримуватися загальних правил дорожнього руху, зокрема, при проїзді перехресть.

Вікових обмежень для керування електросамокатами наразі немає, проте головною вимогою є здатність водія контролювати транспортний засіб під час руху.

Які штрафи та покарання діють для водіїв електросамокатів:

17 000 гривень – за кермування у стані сп’яніння.

Від 3 до 5 років позбавлення або обмеження волі – за крадіжку електросамоката чи моноколеса.

Від 5 до 8 років позбавлення або обмеження волі – за крадіжку, здійснену групою осіб.

У разі, якщо водій електросамоката збиває пішохода, його подальшу відповідальність визначає суд. Якщо постраждалий отримав тілесні ушкодження, покарання може включати позбавлення волі.