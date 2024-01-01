Скільки ДТП сталось за участю електросамокатів: статистика

Лише 130 справ через ДТП за участю електросамокатів розглядалося у судах за останні 5 років за даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся». 34% з них потрапили на розгляд у 2023 році. За порушення самокатників штрафували на суми від 340 грн до 17 000 грн та на рік та навіть позбавляли водійського посвідчення.

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Найбільшу кількість ДТП за участю самокатників було зафіксовано торік: 36 адміністративних та 10 кримінальних справ. Цьогоріч відкрито лише 19 справ. В судах у 2024 році розглядалося 16 адміністративних та 3 кримінальні справи за участю самокатників.

Найчастіші види ДТП, коли в дорожній пригоді винні власне керманичі самокатів, — це наїзд на пішохода або ж пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн.

Водночас трапляються випадки, коли самокатника карають за керування у нетверезому стані. Так, наприклад, торік водій орендованого самоката на тротуарі збив жінку. Під час перевірки у нього виявили 0,9 проміле алкоголю — це приблизно як після вживання 250 мл горілки. Його оштрафували на 17 тисяч грн та позбавили водійського посвідчення на рік.

Виходить що деякі суди у своїх справах вважають керманичів самокатів водіями, а не велосипедистами. Це створює правову колізію, адже у такому випадку порушників не можна повноцінно притягти до відповідальності: кермувальники самокатів та велосипедисти можуть не мати водійського посвідчення, а закон стосовно водіїв вимагає його позбавлення.

Згідно з Правилами дорожнього руху України водій – це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії.

Так, наприклад, кур’єр на електросамокаті, який поспішав на замовлення з 0,33 проміле, у суді доводив, що був тверезий, а самокат не є транспортним засобом. Окрім того, він не може являтись водієм. Втім, такі аргументи на суддю не подіяли – кур'єра оштрафували на 17 тисяч грн. Вилучити водійське посвідчення не змогли — у чоловіка його ніколи й не було.

У компаніях Bolt та Jet, які займаються прокатом самокатів, зазначили, що закон не вимагає від самокатників або велосипедистів наявності водійського посвідчення, проте за правилами їх сервісів кермувальник має бути повнолітнім. Варто зазначити, що документального підтвердження віку сервіси не вимагають: користувачі мають ввести свою дату народження під час реєстрації.

В обох компаніях зазначили, що всі поїздки застраховані на випадок шкоди життя чи майна третіх осіб. Водночас у випадку, якщо у ДТП потрапив неповнолітній, який під час реєстрації накинув собі років (як у справі, коли підліток у Києві протаранив автівку), наслідки цієї автопригоди страховкою або ж не покриваються взагалі (Jet), або ж, в залежності від обставин, сервіс залишає за собою право на остаточне рішення (Bolt).

Відносно загальної кількості ДТП, аварії за участю самокатів трапляються не часто. «Ми не відстежуємо загалом усі інциденти з електросамокатами, але слідкуємо за страховими випадками — цьогоріч це менше 0,001% від усіх поїздок» — коментує Антон Мілка, керівник напряму з розвитку шерінґових сервісів компанії Bolt в Україні.

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Загалом за минулий рік, за офіційною статистикою поліції на українських дорогах сталось 23 642 ДТП з потерпілими та загиблими. На цьому фоні 46 аварій (не всіх з них з потерпілими) за участі самокатів за цей же період цифра яка добре ілюструє масштаб проблеми.

Контекст

Нагадаємо, що у 2023 року самокатчіків на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху — проте якісь окремі правила для них не затверджені. Кермувальники електросамокатів, моноколес тощо повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивними елементами та шоломами. Водночас їздити тротуарами та пішохідними доріжками такому транспорту заборонено. Фактично їх прирівняли до велосипедистів, стосовно яких є чітко визначені правила дорожнього руху.