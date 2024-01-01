Сколько ДТП произошло с участием электросамокатов: статистика

Только 130 дел из-за ДТП с участием электросамокатов рассматривалось в судах за последние 5 лет по данным поисковика по судебному реестру "Бабушка". 34% из них попали на рассмотрение в 2023 году. За нарушение самокатчиков штрафовали на суммы от 340 грн до 17 000 грн и на год и даже лишали водительского удостоверения.

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Наибольшее количество ДТП с участием самокатников было зафиксировано в прошлом году: 36 административных и 10 уголовных дел. В этом году открыто только 19 дел. В судах в 2024 году рассматривалось 16 административных и 3 уголовных дела с участием самокатчиков.

Самые частые виды ДТП, когда в дорожном происшествии виноваты собственно “водители” самокатов, — это наезд на пешехода или повреждение имущества. В таких делах преимущественно отделываются уплатой штрафа в размере от 340 до 850 грн.

В то же время бывают случаи, когда самокатчика наказывают за управление в нетрезвом состоянии. Так, например, в прошлом году “водитель” арендованного самоката на тротуаре сбил женщину. Во время проверки у него обнаружили 0,9 промилле алкоголя - это примерно как после употребления 250 мл водки. Его оштрафовали на 17 тысяч грн и лишили водительского удостоверения на год.

Получается что некоторые суды в своих делах считают людей которые, управляют самокатами, водителями. Это создает правовую коллизию, ведь в таком случае нарушителей нельзя полноценно привлечь к ответственности: самокатчики и велосипедисты могут не иметь водительского удостоверения, а закон в отношении водителей требует его лишения.

Согласно Правилам дорожного движения Украины водитель – это лицо, которое управляет транспортным средством и имеет водительское удостоверение (удостоверение тракториста-машиниста, временное разрешение на право управления транспортным средством, временный талон на право управления транспортным средством) соответствующей категории.

Так, например, курьер на электросамокате, который спешил на заказ с 0,33 промилле, в суде доказывал, что был трезв, а самокат не является транспортным средством. Кроме того, он не может являться водителем. Впрочем, такие аргументы на судью не подействовали – курьера оштрафовали на 17 тысяч грн. Изъять водительское удостоверение не смогли - у мужчины его никогда и не было.

В компаниях Bolt и Jet, которые занимаются прокатом самокатов, отметили, что закон не требует от самокатчиков или велосипедистов наличия водительского удостоверения, однако по правилам их сервисов водитель должен быть совершеннолетним. Стоит отметить, что документального подтверждения возраста сервисы не требуют: пользователи должны ввести свою дату рождения при регистрации.

В обеих компаниях отметили, что все поездки застрахованы на случай ущерба жизни или имуществу третьих лиц. В то же время в случае, если в ДТП попал несовершеннолетний, который при регистрации накинул себе лет (как в деле, когда подросток в Киеве протаранил машину), последствия этого ДТП страховкой или не покрываются вообще (Jet), или, в зависимости от обстоятельств, сервис оставляет за собой право на окончательное решение (Bolt).

Относительно общего количества ДТП, аварии с участием самокатов случаются не часто. "Мы не отслеживаем в целом все инциденты с электросамокатами, но следим за страховыми случаями - в этом году это менее 0,001% от всех поездок" - комментирует Антон Милка, руководитель направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине.

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Всего за прошлый год, по официальной статистике полиции на украинских дорогах произошло 23 642 ДТП с пострадавшими и погибшими. На этом фоне 46 аварий (не всех из них с пострадавшими) с участием самокатов за этот же период цифра которая хорошо иллюстрирует масштаб проблемы.

Контекст

Напомним, что в 2023 году самокатчиков на уровне закона признали полноценными участниками дорожного движения - однако какие-то отдельные правила для них не утверждены. Водители электросамокатов, моноколес и т.д. должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и шлемами. В то же время ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам такому транспорту запрещено. Фактически их приравняли к велосипедистам, в отношении которых есть четко определенные правила дорожного движения.