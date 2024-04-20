Полиция проверяет водителей электросамокатов на состояние опьянения: штрафуют по 17000 грн и лишают права управления всеми транспортными средствами. Уже есть ряд решений судов по этому вопросу.

Водители электросамокатов, которые управляют ими навеселе, рискуют получить штраф наравне с другими водителями. Украинская судебная практика уже насчитывает ряд таких прецедентов.

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Суть вопроса

Многие граждане переходят на легкий электрический транспорт. В частности это электросамокаты, моноколеса, электровелосипеды, гироборды и тому подобное. Многие из них даже не имеют водительского удостоверения. Однако все должны ездить с соблюдением требований ПДД.

Пока ситуация с электротранспортом законом не урегулирована, работники полиции используют такую неопределенность в своих целях. А именно начали массово останавливать таких руководителей и предлагать пройти освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Кто прошел осмотр с положительным результатом – получил протокол, кто отказался – также получил протокол. При этом, суды часто признают таких водителей виновными и накладывают штрафы с лишением права управления.

Практические ситуации

01.04.2024 Суворовский районный суд г. Одессы присудил человеку 17000 грн штрафа и лишил права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год. Постановление суда от 01.04.2024 по делу №523/3951/24. Суть нарушения: 24.02.2024 гражданин управлял электросамокатом с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

28.02.2024 Заводской районный суд города Николаева присудил человеку 17000 грн штрафа и лишил права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год. Постановление суда от 28.02.2024 по делу №487/8734/23. Суть нарушения: 05.11.2023г. гражданин управлял электросамокатом "КОВИ" в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения проводился на месте остановки с применением прибора "Alcotest Alkotest Drager 7510, ARAM 0340, результат осмотра 0,42 промилле.

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04.04.2024 Киевский районный суд г. Одессы присудил 17000 грн штрафа. Права управления не лишен, поскольку водитель вообще не получал водительское удостоверение. Постановление суда от 04.04.2024 по делу №947/1485/24. Суть нарушения: 18.12.2023 года в г. Одессе водитель управлял транспортным средством электросамокатом с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.

02.04.2024 Киевский районный суд г. Одессы присудил 51000 грн штрафа и лишил права управления всеми видами транспортных средств сроком на 10 лет. Постановление суда от 02.04.2024 по делу №947/2800/24. Суть нарушения: 03.01.2024 года в г. Одесса водитель управлял электросамокатом с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения осмотра в медицинском учреждении на состояние опьянения отказался. Такие действия совершены повторно в течение года.

11.01.2024 Сосновский районный суд г. Черкассы присудил 17000 грн штрафа. Права управления не лишен, поскольку водитель вообще не получал водительское удостоверение. Постановление от 11.01.2024 по делу №712/13232/23. Суть нарушения: 25.11.2023 в г. Черкассы водитель управлял электросамокатом "Pulse" с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Рекомендации

Перед тем как сесть за любой вид электрического транспорта, водитель должен осознать, что он является участником дорожного движения и должен выполнять требования ПДД. Особенно нельзя управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Управление любым электрическим транспортом в состоянии опьянения может привести к штрафам и лишению права управления. Особенно когда ситуация законом не четко урегулирована. А также это опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.