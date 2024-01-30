Народные избранники предлагают разрешить легким персональным электрическим транспортным средствам движение по дорогам, велодорожкам и тротуарам. Максимальную скорость ограничат до 20 км/ч.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект№10441который устанавливает правила для лиц управляющих легкими персональными электрическими транспортными средствами (электросамокаты моноколеса гироскутеры и т.п.).

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Законопроект фактически предлагает приравнять водителей электросамокатов к велосипедистам, но с привилегией ездить по тротуарам. «Лица управляющие легкими персональными электрическими транспортными средствами имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия по краю проезжей части дороги улицы обочиной тротуара», — говорится в законопроекте.

В частности, проект закона предусматривает:

установить максимальную разрешенную скорость таких транспортных средств – 20 км/ч

запретить лицам не достигшим 14-летнего возраста использовать для движения проезжие части дорог, а лицам до 7 лет вообще пользоваться таким транспортом

запретить перевозить пассажиров, если эта возможность не предусмотрена производителем ТС.

не допускать управления в состоянии алкогольного наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Штрафы за нарушение ПДД предлагают установить на уровне 340 гривен. За нарушение ПДД в состоянии опьянения самокатчикам будет грозить штраф 680 грн, а в случае создания аварийной обстановки штраф достигнет 1020 грн.